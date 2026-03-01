ATAŞEHİR'de Sürücüye Sopalı Saldırı - Son Dakika
ATAŞEHİR'de Sürücüye Sopalı Saldırı

01.03.2026 16:39
Dört kişi, sürücüye sopalarla saldırdı; kavgayı ayırmak isteyenler de darbedildi. Cezalar kesildi.

ATAŞEHİR'de 4 kişi, bir sürücüyü sopalarla darbetti. Kavgayı ayırmak isteyenlerin de darbedildiği olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından başlatılan çalışmada yakalanan şüphelilere çeşitli suçlardan toplam 1 milyon 164 bin lira ceza kesildi. Araç sürücülerinin ehliyetlerine ise 60 gün süreyle el konuldu.

Olay, 28 Şubat öğle saatlerinde İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Araçtan inen 4 kişi, yanlarında bulunan sopalarla bir sürücüye saldırdı. Çevredekiler kavgayı ayırmak için araya girmeye çalıştı. Ancak araya girenler de saldırganların müdahalesi sırasında darbedildi. Yaşanan panik ve arbede, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

EHLİYETLERİNE EL KONULDU

Kavga görüntülerinin sanal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde araç sürücüsü ve yolcular gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilere, 'Sürücü belgesiz motorlu araç kullanmak', 'Motorlu aracın sürücü belgesi olmayan kişi tarafından kullanılmasına izin vermek', 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek', 'Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak' ve 'Saygısızca araç kullanmak' maddelerinden toplam 1 milyon 164 bin lira ceza yazıldı. Öte yandan sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, araçlar da 60 gün trafikten men edildi.

Kaynak: DHA

