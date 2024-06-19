Ataşehir'de Ticari Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı

Ataşehir'de ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kayışdağı Caddesi'nde seyreden H.A. idaresindeki 35 ATZ 257 plakalı otomobil, M.D. yönetimindeki 34 THP 05 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil yanmaya başladı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 kişi araçlardan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otomobildeki yangın kısa sürede söndürüldü.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
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