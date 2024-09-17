Ataşehir'de Yanan Cip Kurtarılamadı

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ATAŞEHİR'de binanın açık otoparkında bulunan cip alev alev yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, cip kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 02.15 sıralarında İçerenköy Mahallesi, Ahmet Tarık Sokak'ta açık otoparkta bulunan cipte çıktı. Açık otoparkta park halinde bulunan cipten alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yanan cipe müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yanan araç kullanılamaz hale geldi. Kundaklama şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:

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Cep telefonu görüntüsü

-Alevli şekilde yanan cipin görüntüsü

Aktüel

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Polis ekiplerinin görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

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2- BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİL MERDİVEN BOŞLUĞUNA UÇTU: 1'İ AĞIR 3 YARALI

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, - BEŞİKTAŞ'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce kaldırıma çarptı ardından da bir bankanın merdiven boşluğuna uçtu. Kaza sonrası otomobilde bulunan 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.45 sıralarında Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maslak istikametine ilerleyen 34 FLB 848 plakalı otomobil, 4. Levent mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Savrulan otomobil daha sonra bir bankanın merdiven boşluğuna uçtu. Kaza sonrası otomobilde bulunan 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulunarak çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, itfaiye ekipleri de kaza yapan otomobilde bir süre inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.