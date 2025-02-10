Ataşehir\'de Yangın: 1 Ölü

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Ataşehir'de, bir apartmanın 4. katında çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Yenisahra Mahallesi Akyıldız Sokak'ta bir binanın 4. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Daireye giren ekipler, bedensel engelli olduğu öğrenilen Özbekistan uyruklu Bahar Koçkarova'nın (46) hayatını kaybettiğini belirledi.

Koçkarova'nın cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.