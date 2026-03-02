Ataşehir'de Yangın: Madde Bağımlısı Gözaltında - Son Dakika
Ataşehir'de Yangın: Madde Bağımlısı Gözaltında

Ataşehir\'de Yangın: Madde Bağımlısı Gözaltında
02.03.2026 13:09
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişi, evinde yangın çıkararak kullanılamaz hale getirdi.

ATAŞEHİR'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişi oturduğu evi yaktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 11: 00 sıralarında Mevlana Mahallesi Manolyam Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın birinci katında çıktı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan ve madde kullanan bir kişi oturduğu dairede yangın çıkardı. Kısa sürede binadan alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri dairede çıkan yangını söndürdü. Polis ekipleri, şüpheliyi evden çıkarıp gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

Ataşehir'de Yangın: Madde Bağımlısı Gözaltında

