Ataşehir'de Zincirleme Kaza
Ataşehir'de Zincirleme Kaza

Ataşehir\'de Zincirleme Kaza
24.02.2026 20:19
Sürücüsü bayılan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca ve bir motokuryeye çarptı.

ATAŞEHİR'de sürücüsünün fenalaşarak direksiyon başında bayıldığı seyir halindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 5 araç ile bir motokuryeye çarptı. Kazada yaralanan motokurye tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zincirleme kazanın meydana geldiği olayda araçlarda hasar oluştu.

Kaza, saat 18.15 sıralarında Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün fenalaşarak direksiyon başında bayıldığı seyir halindeki otomobil önce kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca, ardından bir motokuryeye çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada hafif yaralandığı belirlenen motokurye tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zincirleme kazanın meydana geldiği olayda araçlarda hasar oluşurken, trafik akışı ise kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazaya karışan araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

