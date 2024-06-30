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(İSTANBUL) - İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde 18. Olağan Genel Kurulu'nu yapan Ataşehir Kent Konseyi'nin yeni başkanı Necip Bektaş oldu.

Ataşehir Kent Konseyi'nin 18. Olağan Genel Kurulu'nda gelecek dönem için konseyin yeni yönetim kadrosu belirlendi.

Programının yoğunluğu nedeniyle genel kurula katılamayan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, ilettiği mesajda şu sözlere yer verdi:

"Ataşehir'imiz için aydınlık yarınların hep birlikte inşa edeceğimizi yürekten inanıyorum"

"Sizlerin katılımı ve desteği ile Ataşehiri daha yaşanabilir, daha adil ve daha kapsayıcı bir kent haline getireceğimize inancım tamdır. Kent konseyinde yer alacak temsilcilerimizin, Ataşehirli komşularımızın sesini en iyi şekilde duyuracağına ve ortak hedeflerimize ulaşmak için el birliği ile çalışacağına inanıyorum. Önümüzdeki dönemde katılımcı bir yönetim için kent konseyinin yönetim süreçlerine katkı sunmasını, özellikle mahalle meclisinin oluşturulmasını temenni ediyorum. Unutmayın ki, kentimizin geleceği sizin ellerinizde. Burada kullanacağınız oylar kentimizin geleceği için atılmış önemli bir adımdır. Demokratik sürece verdiğiniz katkı için Hepinize teşekkür ediyorum. Seçimlerin şimdiden kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Görev alacak tüm üyelerimizi tebrik ediyorum. Ataşehir'imiz için aydınlık yarınların hep birlikte inşa edeceğimizi yürekten inanıyorum."

Yeni başkan Bektaş da Kent Konseyi'nin kentin haklarını, yeşilini, toprağını, havasını, insanların ve tüm canlıların haklarını korumak üzere bir uzlaşı alanı olduğunu, kentin haklarını korumak üzere gerektiğinde bir direniş alanı olduğunu belirterek Ataşehir Kent Konseyinin aktif, şeffaf ve adil yöneteceklerini vurguladı.