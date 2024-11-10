Atatürk, 86. Yıldönümünde Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Aydın'ın Yenipazar ilçesinde törenle anıldı.
Atatürk Parkı'ndaki törende Kaymakam Murat Karataş, Belediye Başkanı Malik Ercan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saat 09.05'te çalan sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Anma programı, Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti. Günün önemine ilişkin konuşmadan sonra öğrenciler gösteriler sundu.
Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle tören sona erdi.
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