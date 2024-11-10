Atatürk 86. Yılında Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Trakya Üniversitesinde törenle anıldı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edebiyat Fakültesi sorumluluğunda Ayşekadın Yerleşkesi'nde düzenlenen törende 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Şiirlerin okunmasıyla süren programda Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Zamacı, "Atatürk'ün Kişilik Özellikleri" konulu konuşma gerçekleştirdi.
Programa akademisyen ve öğrenciler katıldı.
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