Atatürk, 88'inci ölüm yıl dönümünde İzmir'de 350 metrelik posterli yürüyüşle anılacak - Son Dakika
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Atatürk, 88'inci ölüm yıl dönümünde İzmir'de 350 metrelik posterli yürüyüşle anılacak

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Atatürk, 88\'inci ölüm yıl dönümünde İzmir\'de 350 metrelik posterli yürüyüşle anılacak
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Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde İzmir'de tören ve etkinliklerle anılacak. 10 Kasım Salı 08.55'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle başlayacak anma, saat 14.00'te 350 metrelik Atatürk posteriyle yapılacak yürüyüşle sürecek.

(İZMİR) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88'inci yılında İzmir'de düzenlenecek tören ve etkinliklerle anılacak. İzmirliler Alsancak Vapur İskelesi'nden başlayarak Kordon Orduevi önüne kadar yürüyerek Ata'sını anacak. 350 metrelik Atatürk posteriyle yapılacak kortej saat 14.00'te başlayacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 88'inci yıl dönümünde İzmir'de saygı, minnet ve özlemle anılacak. Anma programı, 10 Kasım Salı günü saat 08.55'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek törenle başlayacak. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Sirenlerin eşlik edeceği saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunacak. Tören kapsamında Türk bayrakları yarıya indirilecek, gün batımında yeniden göndere çekilecek. Saat 10.00'da ise Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı yapılacak.

350 METRELİK POSTER TAŞINACAK

Anma etkinlikleri kapsamında saat 14.00'te Alsancak Vapur İskelesi'nden başlayarak önce Cumhuriyet Meydanı'na, ardından Kordon Orduevi önüne kadar yürüyüş yapılacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek etkinlikte 350 metrelik Atatürk posteri taşınacak. Saat 20.00'de ise Hüseyin Tolu solistliğinde Aziz Vukolos Kilisesi'nde Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar konseri verilecek. Aynı konser programı, saat 20.00'de Tire Belediyesi Kültür Merkezi'nde de yapılacak. Sarı Zeybek Dans Gösterisi'nin de yer alacağı konserin solistliğini Hasan Karar üstlenecek.

Kaynak: ANKA
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