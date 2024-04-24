Atatürk Barajı'nda korkutan martı ölümleri - Son Dakika
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Atatürk Barajı'nda korkutan martı ölümleri

Adıyaman Atatürk Barajı'nda onlarca martının ölümü tedirginlik yarattı. Yetkililer, martıların ölüm sebebini araştırıyor. Martı ölümleri nedeniyle bölgedeki martı popülasyonunda azalma görüldü. Numune alınan martılar incelenerek ölüm sebebi tespit edilecek.

24.04.2024 00:33
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Atatürk Barajı'nda korkutan martı ölümleri

Onlarca martının ölüm sebebinin tespiti için yetkililer numune aldı

ADIYAMAN - Adıyaman Atatürk Barajı'nda onlarca martının ölümü tedirginliğe neden oldu. Yetkililer martıların ölüm sebebini araştırıyor.

Atatürk Barajı'nın Adıyaman merkeze bağlı Çobandede ve Bağpınar köyü sahilinde onlarca martı öldü. Köylüler tarafından fark edilen martı ölümleri korkuya neden oldu. Çok sayıda martı ölüsü sahilde veya suyun yüzeyinde görüldü. Bazı martıları yabani hayvanların yedikleri görüldü. Martı ölümleri nedeniyle önceki yıllarda yüzlerce martının bulunduğu bölgeye martılar gelmemeye başladı.

Çobandede köyü Muhtarı Emrah Demirbay'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, martlardan birkaç tanesini numune olarak aldı. Alınan numuneler Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü laboratuvarlarına gönderilecek. Buradan çıkan rapor ile martıların ölüm sebebi tespit edilecek. Ekipler, alınan numuneler haricindeki ölü martıları, herhangi bir salgın riskine karşı toplayarak toprağa gömdü.

Ekiplere ihbarda bulunan Çobandede köyü Muhtarı Emrah Demirbay, "Baraj kenarında ekinlerimiz var. Ekinleri kontrole geldiğimde martıların öldüğünü gördüm. Yetkililere bildirdim. Onlarda kısa sürede geldiler. Numuneler aldılar. Daha önce böyle bir şey görmemiştik. Yani bu kuş gribi de olabilir, başka bir şey de olabilir. Tedirgin olduk ister istemez. Burada daha önceden martılar sürüyle yaşıyorlardı ama şuan martılar azalmış. Barajın bu bölgesinde martı ölümleri var" dedi.

Kaynak: İHA

Adıyaman, Hayvan Hakları, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk Barajı'nda korkutan martı ölümleri - Son Dakika

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