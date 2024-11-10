Atatürk Doha'da Anıldı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinde "10 Kasım Atatürk'ü Anma" günü kapsamında düzenlenen törende yerel saatle 09.05'teki saygı duruşunun ardından Büyükelçilikteki Türk bayrağı yarıya indirildi, ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu, KKTC Doha Temsilciliği Misyon Şefi Huriye Hançerli ve ülkede faaliyet gösteren Türk kurumlarının yetkililerinin yanı sıra büyükelçilik çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Göksu, Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz dedi. Ardından Doha Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşesi Deniz Albay Özgür Özkan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Büyük Önder Atatürk'ü anmak için bir araya geldiklerini kaydeden Özkan, "Onun büyüklüğünü her geçen gün daha iyi anlıyoruz." dedi.

Tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.