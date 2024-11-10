Atatürk\'e Saygı Töreni

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla CHP Sivas İl Başkanlığı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, partililer saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

CHP İl Başkanı Abdulvahapgazi Doğan, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve derin bir özlemle andıklarını söyledi.

Atatürk'ün yalnızca Cumhuriyet'in kurucusu değil, aynı zamanda bu topraklarda fikirleriyle köklü bir değişimi başlatan büyük bir önder olduğunu vurgulayan Doğan, "Kurtuluş Savaşı'nın en kritik adımlarından birini burada atmış ve Sivas Kongresi'nde aldığı kararlarla Türkiye'nin bağımsızlık yolunda ilerlemesini sağlamıştır. Sivas, Atatürk'ün tam 108 gün geçirdiği, vatanın bağımsızlık ateşinin harlandığı, Cumhuriyet'imizin temellerinin atıldığı mukaddes bir kenttir." ifadelerini kullandı.