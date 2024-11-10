Atatürk\'e Saygı Zinciri Oluşturuldu

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MUSTAFA Kemal Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yıldönümünde Kadıköy Fenerbahçe'den Bostancı'ya kadar uzanan 'Ata'ya Saygı Zinciri' oluşturuldu. Kadıköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte metrelerce uzunluktaki Türk bayraklarıyla katılımcılar saat 09.05'te saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. Balıkadamlar denizde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarken, sahil şeridindeki katılımcılar tarafından sonsuzluk simgesi oluşturuldu.

Kadıköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde Fenerbahçe Sahili'nde biraraya gelen binlerce kişi Ata'ya saygı zinciri oluşturdu.Fenerbahçe Sahili'nden Bostancı'ya kadar uzanan saygı zincirine katılanlar ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle marşlar okudu. Deniz bulunan botlar ve teknelerden Türk bayrakları açıldı.

SONSUZLUK SİMGESİ OLUŞTURDULAR

Ata'ya saygı zincirine katılanlar karada sonsuzluk simgesi oluşturdu. Sahil şeridinde bir yanda Atatürk posteri ve Türk bayrağı arasında oluşturulan sonsuzluk simgesi sırasında zincire katılanlar duygusal anlar yaşadı. Kıyıda ise, balıkadamlar tarafından Atatürk posteri ve Türk bayrağı açıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla zincire katılanlar saygı duruşunda bulundu. Ardından da İstiklal Marşı okundu.

ŞEMSİPAŞA ORDU EVİ ÖNÜNDE TÖREN

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen anma töreni Semsipaşa Ordu Evi önünde yapıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yıldönümünde Üsküdar'da her yaştan yüzlerce kişinin katılımıyla saat 09.05'te anma töreni yapıldı. Törene Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ile vatandaşlar katıldı.Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk töreniyle devam etti.