Atatürk'e Vefa Valizi Adıyaman'dan Yola Çıktı - Son Dakika
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Atatürk'e Vefa Valizi Adıyaman'dan Yola Çıktı

Adıyaman Malazgirt İlkokulu'nun 'Atatürk'e Vefa Valizi' projesi kapsamında hazırladıkları Atatürk tablosu valize konularak Ankara'ya gönderildi. Ankara'daki Dr. Ufuk Ege Anaokulu'nun başlattığı proje kapsamında hazırlanan Atatürk'e Vefa Valizleri, Türkiye'nin 81 ilindeki yaklaşık 270 okula gönderildi. Adıyaman Malazgirt İlkokulu'na ulaşan valize, öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan 3 boyutlu Atatürk portresi yerleştirildi. Valizlerin yolculuğu 18-20 Mart arasında Ankara'da '81 İlden Atatürk'e Vefa Sergisi' ile sona erecek.

28.02.2024 19:40  Güncelleme: 19:42
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'Atatürk'e Vefa Valizi' Adıyaman'dan yola çıktı

ADIYAMAN - Adıyaman Malazgirt İlkokulu'nun, 'Atatürk'e Vefa Valizi' projesi kapsamında hazırladıkları Atatürk tablosu valize konularak Ankara'ya gönderildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Dr. Ufuk Ege Anaokulu, çocuklara Atatürk sevgisini aşılamak için başlattıkları proje kapsamında hazırladıkları Atatürk'e Vefa Valizleri Türkiye'nin 81 ilindeki yaklaşık 270 okula gönderildi. Binlerce öğrenciyle buluşan yaklaşık 10 adet valizin bir tanesi Adıyaman Malazgirt İlkokuluna ulaştı. İl il okullarda dolaşarak Adıyaman'a ulaşan Atatürk'e Vefa Valizi'ne Malazgirt İlkokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan 3 boyutlu Atatürk portresi yapılarak yerleştirildi. Valiz daha sonra Ankara'ya gönderildi. Valizlerin yolculuğu 18-20 Mart arasında Ankara'da "81 İlden Atatürk'e Vefa Sergisi" ile sona erecek.

Atatürk'e olan sevgilerini göstermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten öğrenciler, "Atatürk'e vefa valizimizin içerisinde yaptığımız eserler var. Atatürk'e karşı beslediğimiz yazıların yer aldığı mektuplar ve eserler var. Atatürk'e karşı sevgimizden dolayı bizlerde 3 boyutlu bir görsel yaptık ve valize koyduk. Böyle bir çalışmada yer aldığımız için oldukça mutluyuz" dedi.

Adıyaman Malazgirt Okul Müdürü Hanifi Yıldırım ise konuşmasında, "Atatürk'e vefa projesi valizi Adıyaman ilimize, okulumuza ulaştı. Bizler öğrencilerimizle birlikte Atatürk'ümüze karşı vefamızı göstermek üzere etkinlikler yaptık. Bu etkinliklerimizi de valizimize koyup son nokta olan okulumuzdan Ankara'ya göndereceğiz. Tabi bu öğrencilerimiz arasında birlik, beraberlik ve hareket etmeyi de öğreten bir projeydi. Bu anlamda Adıyaman'daki okulumuz seçildiği için kendimizi şanslı hissediyoruz. Öğrencilerimiz güzel bir etkinlik yaptılar inşallah güzel sonuçlar elde ederiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Atatürk'e Vefa Valizi Adıyaman'dan Yola Çıktı - Son Dakika

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