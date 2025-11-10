Atatürk, Ebediyete İrtihalinin 87. Yılında Eskişehir'de Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Atatürk, Ebediyete İrtihalinin 87. Yılında Eskişehir'de Anıldı

10.11.2025 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Eskişehir'de düzenlenen törenle anıldı. Saat 09.05'te hayat durdu ve vatandaşlar, resmi törenle Atatürk'ü saygı ve minnetle andı.

(ESKİŞEHİR) - Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87. yılında Eskişehir'de düzenlenen törenle anıldı. Kentin dört bir yanında saat 09.05'te hayat durdu.

Eskişehir Vilayet Meydanı'nda yapılan resmi törene, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı söylendi ve bayraklar yarıya indirildi.

Katılımcıların duygusal anlar yaşadığı törende, Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nun bir bölümü de katılımcılara dinletildi.

Törenin ardından kent genelinde de anma programları düzenlendi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı birimler kendi binalarının önünde törenler gerçekleştirdi. Belediyenin birçok biriminde çalışanlar, Atatürk'ü saygı ve minnetle andı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk, Ebediyete İrtihalinin 87. Yılında Eskişehir'de Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm çalışanları ilgilendiriyor Yıllık izin hesabını değiştirecek karar Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
Galatasaray taraftarının Selçuk İnan tezahüratı sonrası tansiyon arttı Galatasaray taraftarının Selçuk İnan tezahüratı sonrası tansiyon arttı
Tarihi yapı ortaya çıktı, çalışmalar hemen durduruldu Tarihi yapı ortaya çıktı, çalışmalar hemen durduruldu
Ölüm seyir halindeyken geldi İETT şoförü kalp krizi geçirdi, otobüs ağaca çarparak durabildi Ölüm seyir halindeyken geldi! İETT şoförü kalp krizi geçirdi, otobüs ağaca çarparak durabildi
Kayıp anne ve oğlu 8 gündür aranıyor Avcılar da sahaya indi, 3 senaryo üzerinde duruluyor Kayıp anne ve oğlu 8 gündür aranıyor! Avcılar da sahaya indi, 3 senaryo üzerinde duruluyor
Seda Sayan’dan kadınlara bir ilginç tavsiye: Kocalarınızın eski atletlerini atmayın Seda Sayan'dan kadınlara bir ilginç tavsiye: Kocalarınızın eski atletlerini atmayın

14:29
İslam Memiş’ten altın için çılgın tahmin: 2026 yılında...
İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin: 2026 yılında...
14:26
Oyuncak silahlı baskının perde arkası Güntekin Onay’ın o sözleri fitili ateşlemiş
Oyuncak silahlı baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş
13:59
Giresun’un Bulancak ilçesinde siren çalmadı Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı
13:14
TV kanalına baskında akılalmaz detay Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı
TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı
13:04
Dünya devinden örnek davranış Stadyumu evsizlere açtılar
Dünya devinden örnek davranış! Stadyumu evsizlere açtılar
12:16
BeIN Sports’un Ayazağa’da bulunan televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
BeIN Sports'un Ayazağa'da bulunan televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2025 14:32:48. #7.11#
SON DAKİKA: Atatürk, Ebediyete İrtihalinin 87. Yılında Eskişehir'de Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.