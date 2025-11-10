Atatürk, Ebediyete İrtihalinin 87. Yılında Eskişehir'de Anıldı

(ESKİŞEHİR) - Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87. yılında Eskişehir'de düzenlenen törenle anıldı. Kentin dört bir yanında saat 09.05'te hayat durdu.

Eskişehir Vilayet Meydanı'nda yapılan resmi törene, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı söylendi ve bayraklar yarıya indirildi.

Katılımcıların duygusal anlar yaşadığı törende, Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nun bir bölümü de katılımcılara dinletildi.

Törenin ardından kent genelinde de anma programları düzenlendi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı birimler kendi binalarının önünde törenler gerçekleştirdi. Belediyenin birçok biriminde çalışanlar, Atatürk'ü saygı ve minnetle andı.