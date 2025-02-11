Atatürk Havalimanı'nda Kablo Hırsızlığı - Son Dakika
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Atatürk Havalimanı'nda Kablo Hırsızlığı

CHP'li Ulaş Karasu, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde 500 metre kablonun çalındığını açıkladı.

11.02.2025 19:52
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(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu,"Cumhurbaşkanından, diğer devlet yetkilileri ve İstanbul'u ziyaret eden yabancı devlet başkanlarının kullandığı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde yangın sistemlerine, hidroforlara giden 500 metreye yakın kablo çalındı. Kablolar hurdacıya satılacak, oysa sizin haberiniz bile yok! Bize gelen onlarca ihbar size gelmiyor mu? Anlaşılıyor ki sizden umut kesilmiş!" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde yangın sistemlerine, hidroforlara giden 500 metreye yakın kablonun çalındığını belirtti. Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu  ve DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Enes Çakmak'ı etiketleyerek yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Atatürk Havaalanı'nın pistlerini yıktınız, işleten firmanın zararını karşıladınız, bilerek ve isteyerek havaalanını kapattınız! Havaalanındaki milyarlarca liralık ekipmanı kime, ne kadara sattınız? Ne kadarı çalındı? Bolu'da çoğunluğu çocuk 78 vatandaşımızı kaybetti, içimiz yandı! Hiç ders almadınız, hala suçlu arıyorsunuz. Cumhurbaşkanından, diğer devlet yetkilileri ve İstanbul'u ziyaret eden yabancı devlet başkanlarının kullandığı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde yangın sistemlerine, hidroforlara giden 500 metreye yakın kablo çalındı. Kablolar hurdacıya satılacak, oysa sizin haberiniz bile yok! Bize gelen onlarca ihbar size gelmiyor mu? Anlaşılıyor ki sizden umut kesilmiş! @a_uraloglu @ecakmakdhmi Bir yangın çıksa, yaşananların sorumlusu kim olacak? Çıkın da gereğini yapın!"

Kaynak: ANKA

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