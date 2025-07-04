Atatürk Havalimanı\'nda Yangın İkazı

ATATÜRK Havalimanı'ndan Çorlu 'ya gitmek için pist başına ilerleyen özel uçağın pilotu yangın ikazında bulundu. Ekipler yangına kısa sürede müdahale ederin kısa sürede müdahale ettiği olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen olayda, TC-DOA kuyruk tescilli uçak Çorlu Havalimanı'na gitmek için pist başına ilerlemeye başladı. Bu sırada uçağın duman ikazı aldı ve durumu hava trafik kontrolörüne bildirdi. Atatürk Havalimanı Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken olayda herhangi ölen ya da yaralanan olmadı. Olay nedeniyle kısa süre kullanıma kapatılan pist, uçağın kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.