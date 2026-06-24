Atatürk Heykeli ve Anıtı Geri Dönüşümle Yapıldı - Son Dakika
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Atatürk Heykeli ve Anıtı Geri Dönüşümle Yapıldı

Atatürk Heykeli ve Anıtı Geri Dönüşümle Yapıldı
24.06.2026 11:50
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TJK, Elazığ Hipodromu'nda Atatürk heykeli ve Gazi Koşusu Anıtı'nın yapımını tamamladı.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Elazığ Hipodromu'nda kullanılmayan metallerden Gazi Koşusu Atatürk Anıtı ile at üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk heykeli yapıldı.

Yurtbaşı beldesinde 503 dönüm alan üzerine kurulu Hazar Gölü manzaralı hipodromda, kullanılmayan ağaç kütükleri, at nalları, zincirler, demirler, vidalar ve sac kalıpları ile farklı kurumlardan getirilen endüstriyel malzemeler, atölyede görevli personelin çalışmalarıyla çeşitli eserlere dönüştürülüyor.

Çalışmalar kapsamında Gazi Koşusu Atatürk Anıtı ile at üzerinde Atatürk heykeli yapıldı.

Yaklaşık bir yıl süren çalışmayla 1 metre 80 santimetre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 1 ton ağırlığında at üzerinde Atatürk heykeli ile 3 metre 10 santimetre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğinde Gazi Koşusu Atatürk Anıtı hazırlandı.

Geri dönüşümün önemine dikkati çekmek amacıyla hazırlanan eserler, 28 Haziran'da Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek 100. Gazi Koşusu kapsamında sergilenecek.

TJK Elazığ Hipodromu Müdürü Muhammet Demirçelik, AA muhabirine, 1927 yılında başlayan Gazi Koşusu'nun bu yıl 100. yılının kutlandığını söyledi.

TJK çalışanları ve atçılık camiasının tüm paydaşlarının 100. yıl heyecanını yaşadığını belirten Demirçelik, bu kapsamda Elazığ Hipodromu Müdürlüğü olarak iki anıt hazırladıklarını ifade etti.

"Gazi Koşusu, Türk atçılığının en önemli miraslarından biridir"

Eserlerin 28 Haziran'da İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda sergileneceğini vurgulayan Demirçelik, şöyle konuştu:

"İlk anıtımız, Gazi Koşusu'nun 100 yıllık tarihinde zafer kazanmış şampiyon safkanların isimlerini yaşatmak, Türk atçılığının köklü geçmişine duyulan saygıyı gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu eserde daha çok ağaç kullandık. Ağaç, tarih boyunca kökleriyle geçmişi, gövdesiyle bugünü ve dallarıyla geleceği simgeleyen en güçlü yaşam sembollerinden biri olmuştur. Bir ismin ağaca işlenmesi ise o ismin, o hatıranın ve bir başarının kalıcı iz bırakmasını ifade eden en anlamlı gelenektir. Bu anlayışla hazırlanan anıtta Gazi Koşusu'nu kazanan her şampiyon atın ismi ayrı bir kütük üzerine yer almaktadır. Her isim, Türk atçılık tarihinin unutulmaz bir parçasını ve hikayesini temsil etmektedir. Bu anıtımız, Gazi Koşusu'nun yüzyıllık mirasına, şampiyon safkanların ve onların unutulmaz başarılarına, Türk atçılığına emek veren tüm paydaşlara armağan olsun."

Demirçelik, diğer eserin ise Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün at sevgisini, Türk atçılığına kazandırdığı vizyonu ve geleceğe bıraktığı mirası yaşatmak amacıyla hazırlandığını anlattı.

Türk kültüründe atın güç, sadakat ve özgürlüğün simgesi olduğunu belirten Demirçelik, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün vizyonuyla at, yalnızca bir spor unsuru değil modern toplum ve kültürün gelişiminin önemli bir parçası olarak değerlendirilmiştir. Onun öncülüğünde başlayan Gazi Koşusu, 100 yıllık geçmişiyle Türk atçılığının en önemli miraslarından biridir. Bu eserler kullanım ömrünü tamamlamış metal parçalarının yeniden hayat bulmasıyla oluşturulmuştur. Her metal parça geçmişten gelen bir hatırayı, her kaynak izi ise emeği temsil etmektedir. Bir zamanlar farklı görevlerde kullanılan bu malzemeler bugün Cumhuriyet'in değerlerini taşıyan ve sürdürülebilir bir geleceğe dikkati çeken bir sanat eserine dönüşmüştür."

Eserlerin hazırlanmasında görev alan personele teşekkür eden Demirçelik, "Bir zamanlar makineleri çalıştıran metaller bugün bir milletin hafızasını anlatıyor. Bu eser Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Türk atçılığına ve Gazi Koşusu'nun 100. yılına miras olarak kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atatürk Heykeli ve Anıtı Geri Dönüşümle Yapıldı - Son Dakika

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