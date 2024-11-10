Atatürk İçin Anma Töreni

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla tören gerçekleştirildi.
Hükümet Meydanı'ndaki törende ilçe protokolü Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Belediye Kültür Merkezinde, Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisesince hazırlanan anma programında ise günün anlamına ilişkin konuşmalar yapıldı.
Öğrencilerce oratoryo gösterisi sunuldu, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.
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