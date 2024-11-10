Atatürk, Malatya\'da Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Malatya'nın Kale ve Doğanşehir ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.
Kale Kaymakamlık binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
İzollu İlkokulunda devam eden anma programında, şiirler okundu, şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Törene Kale Kaymakamı Rabia Yurdakul Kaçmaz ve Belediye Başkanı İhsan Özbay katıldı.
Doğanşehir
Doğanşehir Ertuğrul Gazi Ortaokulu'nun bahçesinde düzenlenen tören, Kaymakam Mehmet Kılıç ve Belediye Başkanı Mehmet Bayram'ın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı.
Ardından Doğanşehir Fen Lisesinin konferans salonundaki anma programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Anma programında öğrenciler, şiirler okudu, Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdi.
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