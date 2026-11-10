Atatürk, ölümünün 88. yılında Ankara Barosunca Adliyedeki anıt önünde anıldı - Son Dakika
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Atatürk, ölümünün 88. yılında Ankara Barosunca Adliyedeki anıt önünde anıldı

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Atatürk, ölümünün 88. yılında Ankara Barosunca Adliyedeki anıt önünde anıldı
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Ankara Barosu, Atatürk'ü ölümünün 88. yılında Ankara Adliyesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde törenle andı. Baro, Atatürk'ün düşüncelerinin bugün de yol gösterdiğini belirterek Cumhuriyet kazanımlarını koruma ve gelecek kuşaklara taşıma sorumluluğuna vurgu yaptı.

(ANKARA) - Ankara Barosu, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 88'inci yılında Ankara Adliyesi'nde bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle andı.

Ankara Barosu, törene ilişkin açıklamasında Atatürk'ün düşüncelerinin bugün de yol gösterdiğini belirterek Cumhuriyetin kazanımlarını koruma ve gelecek kuşaklara taşıma sorumluluğuna vurgu yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 88'inci yıl dönümünde Ankara Adliyesi'nde bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle andık.

Bağımsızlık mücadelesiyle bir milletin geleceğini değiştiren, Cumhuriyetle birlikte eşit yurttaşlığın ve çağdaş yaşamın yolunu açan Atatürk'ün düşünceleri, bugün de bizlere yol gösteriyor. Onun mirasını yaşatmanın, Cumhuriyetin kazanımlarını korumak ve gelecek kuşaklara taşımakla mümkün olduğuna inanıyoruz.

Ankara Barosu olarak, açtığı yolda, aklın ve bilimin ışığında, bize emanet ettiği Cumhuriyeti geleceğe taşıma sorumluluğuyla çalışmaya devam ediyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlem, minnet ve saygıyla anıyoruz."

Kaynak: ANKA
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