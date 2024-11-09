Atatürk Portresi Anıtkabir'de Sergilenecek - Son Dakika
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Atatürk Portresi Anıtkabir'de Sergilenecek

Orijinal Atatürk portresi, 10 Kasım'da Anıtkabir'de sergilenecek. 15 gün ziyaret edilebilecek.

09.11.2024 11:46
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Ders kitaplarının ilk sayfalarında ve okul duvarlarında yer alan tarihi Atatürk portresinin orijinali, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'de sergilenecek.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Orijinal Atatürk Portresi Sergisi", 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne kadar 15 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Ressam Şeref Sonel tarafından Atatürk'ün bir fotoğrafı üzerinden sulu boya renklendirme tekniğiyle yapılan portrenin, o tarihten bu yana okulların sınıf duvarlarında, ders kitaplarının ilk sayfalarında yer alması dolayısıyla eğitim camiası açısından ayrı değeri bulunuyor.

Tarihi Atatürk portresi, bu yıl Milli Eğitim Bakanlığının envanterine dahil edildi.

Tarihi portrenin raporu

Açıklamada, tablonun arkasındaki "Atatürk Portresi Raporu"na da yer verildi.

Tarihi tablonun Büyük Önder Atatürk'ün o zamanki halini aslına tamamen uygun olarak ifadelendirdiği belirtilen raporda, şu değerlendirme yapılıyor:

"Bu eser yalnız tarihi kıymet olarak değil, aynı zamanda Türk milletine ve sanatkarlarına hakiki Atatürk'ü göstermesi bakımından kıymet biçilemeyecek değerde bir eserdir. Bu portrenin aslının taşıdığı kıymetlerden hiç kaybetmeden teksirinin temini çok mühimdir. Bu şaheser portrenin sahasında dünyaca şöhret yapmış ve güven kazanmış bir müesseseye büyük Ata'mızın ululuğuna yaraşır bir hassasiyetle çoğaltılması şarttır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atatürk Portresi Anıtkabir'de Sergilenecek - Son Dakika

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