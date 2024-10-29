Atatürk Silüetli Koreografi

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyamanlı öğrencilerin kendi gölgeleriyle yaptıkları Atatürk silüetli koreografiyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Tekin, öğrencilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında hazırladığı koreografiyi, "Cumhuriyetimiz 101 Yaşında, ilk günkü heyecan ve aşkla." başlığı ve "Bu güzel çalışmayı hazırlayan Adıyamanlı evlatlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bayramımız kutlu olsun çocuklar." mesajıyla paylaştı.