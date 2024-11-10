ÇORUM'da, Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümünde yerden 80 metre yüksekte çalışan kule vinç operatörü Mustafa Ağır (50), saatler 09.05'i gösterdiğinde işini bırakıp saygı duruşunda bulundu.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümünde Çorum'da anma programı düzenlendi. Kent protokolünün Atatürk Anıtı önünde düzenlediği anma etkinliğinin yanı sıra saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenler, kentin birçok noktasından duyuldu.
Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı devam eden Devlet Hastanesi inşaatında görev yapan kule vinç operatör Mustafa Ağır, 80 metre yükseklikte çalıştığı sırada, siren seslerini duyunca işi bırakıp kabinden çıkarak, saygı duruşuna geçti.
Son Dakika › Güncel › Atatürk'ü Anarken 80 Metre Yüksekte - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?