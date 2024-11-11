Atatürk'ü Anma Günü'nde Konser - Son Dakika
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Atatürk'ü Anma Günü'nde Konser

Atatürk\'ü Anma Günü\'nde Konser

Süleymanpaşa'da 'Atatürk'ün Sevdiği Türküler' konseri düzenlendi, Başkan Nallar anma konuşması yaptı.

11.11.2024 11:17
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Süleymanpaşa Belediyesince 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında, "Atatürk'ün Sevdiği Türküler" konseri düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde Belediye Konservatuarı eğitmen ve öğrencileri, Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonunda yaptığı konuşmada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andıklarını belirtti.

Atatürk'ün gösterdiği hedeflere ulaşmak için durmadan çalışmaları gerektiğini ifade eden Nallar, "Atatürk'ün açtığı yolda memlekete hizmet edebilmek için çalışıyoruz. Arkadaşlarımla birlikte memlekete var gücümüzle hizmet edip hayırlı bireyler olmak için uğraşıyoruz. Dünya var olduğu sürece Atamızı anmaya ve onun yolunda ilerlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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