Atatürk\'ü Anma Töreni Sultangazi\'de

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TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 'ün ölümünün 86'ncı yıl dönümünde Sultangazi 'de Atatürk büstünün önüne gelen iki çocuk, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 86'ncı yıl dönümünde ülke genelinde düzenlenen törenlerle yanıldı. Sultangazi'de iki çocuk, belediye binasının önünde bulunan Atatürk büstünün önüne geldi. Çocuklar, önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu daha sonra ise İstiklal Marşı'nı okudu. Çocuklar, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra büstün önünden ayrıldı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.