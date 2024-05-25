Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali'nde Atlı Sporlar Gösterisi Yapıldı - Son Dakika
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Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali'nde Atlı Sporlar Gösterisi Yapıldı

Atatürk\'ü Anma ve Termal Turizm Festivali\'nde Atlı Sporlar Gösterisi Yapıldı

Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 105. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali'nde Erzincan Albayrak Atlı Spor İhtisas Kulübü Derneği sporcuları, atlarıyla Havza Atatürk Evi'nden Mehmetçik Meydanı'na kadar yürüdü ve burada atlı sporlar gösterisi gerçekleştirdi. Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, kulüp başkanı ve ekibine teşekkür ederek, ata sporlarını tanıtmak ve yaşatmak için çalışan ekibin festivale renk kattığını belirtti. Gösterinin ardından ise bir grup yönetici Aslançayır Yaylası'na giderek yayla şenliği ateşini yaktı.

25.05.2024 18:49
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Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 105. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali kapsamında atlı sporlar gösterisi gerçekleştirildi.

Erzincan Albayrak Atlı Spor İhtisas Kulübü Derneği sporcuları, atlarıyla Havza Atatürk Evi'nden Mehmetçik Meydanı'na kadar yürüdü. Burada atlı sporlar gösterisi yapıldı.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Erzincan Albayrak Atlı Spor İhtisas Kulübü Derneği ekibinin festivale renk kattıklarını dile getirerek, "Kulüp başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Ata sporlarımızda ciriti tanıtmak ve yaşatmak için çalışan ve festivallerimize ayrı bir renk katan ekibimiz bu yıl da bizleri yalnız bırakmadı." dedi.

Gösterinin ardından Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı ve MHP İlçe Başkan Yardımcısı Tahir Uysal, Aslançayır Yaylası'na giderek yayla şenliği ateşini yaktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali'nde Atlı Sporlar Gösterisi Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali'nde Atlı Sporlar Gösterisi Yapıldı - Son Dakika
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