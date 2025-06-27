Atatürk\'ün Amasya\'ya Gelişi Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla, Taşova ilçesinde gençlik şöleni düzenlendi.

İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan, dernek başkanı Kasım Alper Özdemir, Amasya Tamiminin 106. Yılını kutlamanın gurur ve onurunu yaşadıklarını söyledi.

Düzenlenen pop konserlerinin ardından etkinlik sona erdi.

Programa, Belediye Başkanı Ömer Özalp, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.