Atatürk'ün Anısına Prag'da Tören - Son Dakika
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Atatürk'ün Anısına Prag'da Tören

Atatürk\'ün Anısına Prag\'da Tören

Prag Büyükelçiliği, Atatürk'ün vefatının 86. yılı dolayısıyla anma töreni düzenledi.

10.11.2024 20:47
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Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğince, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Elçilik yerleşkesinin bahçesinde bulunan Atatürk büstü önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış büste çelenk koydu.

Törende konuşan Büyükelçi Bağış, Türk milletinin, yüksek askeri dehası ve kendi çağının çok ötesindeki öngörüleriyle tüm dünyaya emsal olmuş bir lidere sahip olmanın haklı gururunu yaşadığını dile getirdi.

Bağış, "3 yıl önce sizlerle birlikte Prag'daki ilk Atatürk büstünün açılışını yapmıştık. Bugün de eşimle birlikte o Atatürk büstüne bir çelenk bırakıyoruz. Belki de sizlerle son kez birlikte oluyoruz. Bizim için unutulmayacak bir anı oldu. Atamızın 1923 yılında Cumhuriyetimizin kuruluşundan 1938'deki vefatına kadar geçen o kısa sürede attığı o kadar derin temeller var ki bugün artık Türkiye dünyada sesi dinlenen bölgesinin güçlü bir ülkesi haline geldi." dedi.

Türkiye'nin uluslararası arenada saygın bir demokrasi ve hukuk devleti olarak, ekonomik gücü, askeri kabiliyetleri, genç ve dinamik insan kapasitesiyle bölgesinde çok önemli konuma sahip olduğunu vurgulayan Bağış, Atatürk'ün Cumhuriyet'in temellerini attığı günlerden kısa süre sonra Prag'a çok yakın mesai arkadaşını büyükelçi olarak gönderdiğini söyledi.

Bağış, o dönemde yaşanmış bir olaya ilişkin arşivde karşılaştığı belgedeki ifadeleri davetlilerle paylaşarak, "Bir gün arşivde o büyükelçinin yazdığı kripto ile karşı karşıya kaldım. 1936 yılında büyükelçiliğin bir daktiloya ihtiyaç duyduğu yazılmış ve Ankara'dan gelen cevap, 'Bu sene bütçemiz buna imkan vermiyor. Önümüzdeki yıl için değerlendirelim' şeklinde. O günün Türkiye'sinden bugünün Türkiye'sine. Cumhuriyet bizim en büyük kazancımız oldu. Atatürk'ün Türk milletine en büyük armağanı oldu. Atamızın attığı sağlam temeller üzerinde bu çalışmalara dünyanın her yerinde devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Törende Askeri Ataşe Kurmay Albay Emrullah Altan Ayhan da konuşma yaptı.

Törene, Çekya'da bulunan Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, Asbaşkan Melike Ertekin'in yanı sıra Türk ve yabancı diplomatlar katıldı.

Kaynak: AA

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