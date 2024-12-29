Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla Beypazarı ilçesinde etkinlik düzenlendi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Atatürk ve Ankara temalı resimler sergilendi.
Tarih öğretmeni Çağla Akın, Atatürk'ün Ankara'ya gelişiyle ilgili öğrencileri ve katılımcıları bilgilendirdi.
Son Dakika › Güncel › Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 105. Yıldönümü Etkinliği - Son Dakika
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