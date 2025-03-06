Atatürk'ün Antalya'ya Gelişinin 95. Yılı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Atatürk'ün Antalya'ya Gelişinin 95. Yılı

Antalya'da, Atatürk'ün gelişinin 95. yılı kutlandı; öğrencilere ödüller verildi.

06.03.2025 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 95'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programın açılışında, Atatürk'ün milletine duyduğu bağlılığı ve özverili mücadelesini vurgulayarak, gençlerin onu derinlemesine anlaması gerektiğini söyledi.

Atatürk'ün hayatı boyunca milletine hizmet ettiğini belirten Şahin, "Onu hiç unutmamak gerekir. Bugün Antalya özelinde Atatürk'ü anıyoruz. Her fırsatta analım. Milletimize, memleketimize hizmet eden, emek veren herkese hak ettiği değeri gösterelim. Atatürk'ün Antalya'ya gelişi kutlu olsun." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise Antalya'nın Atatürk için yalnızca bir doğa harikası değil, aynı zamanda cumhuriyetin ışığını taşıyan bir kent olduğunu ifade etti.

Halkın güvenini boşa çıkarmadan, verdikleri sözleri tutmak için kararlılıkla çalıştıklarını dile getiren Böcek, "Azimle ve gururla çıktığımız bu yolda bıkmadan, yorulmadan, cumhuriyetimize ve Ata'mıza, değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan "Gazi Aramızda" isimli gösterinin sunulduğu programda daha sonra Atatürk'ün Antalya'ya gelişi konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa milletvekillerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda protokol üyesi, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Politika, antalya, Güncel, Kültür, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Antalya'ya Gelişinin 95. Yılı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:05:18. #7.11#
SON DAKİKA: Atatürk'ün Antalya'ya Gelişinin 95. Yılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.