Atatürk'ün Antalya'ya Gelişinin 96'ncı Yılı, Törenle Kutlandı

(ANTALYA)- Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 96'ıncı yılı, düzenlenen etkinlikle kutlandı. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene katılan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, "Bugün bizlere düşen görev; savaşların acı hatıralarından doğan Cumhuriyet'i, 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' şiarıyla; barışın, aklın ve bilimin ışığında daha da ileriye taşımaktır" dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 96'ncı yılı kapsamında tören düzenlendi. Törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmaları yapıldı.

Başkan Vekili Büşra Özdemir, 6 Mart'ın Antalya için çok anlamlı bir gün olduğunu belirterek, "Bugün tüm Dünyanın gözünde bir bağımsızlık kahramanı, yolundan asla ayrılmayacağımız bir liderin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 96'ncı yıl dönümü. Atatürk 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' tarihi sözü ile kentimize duyduğu hayranlığının yanı sıra; Antalya'nın geleceğine dair ileri görüşlülüğünü de ortaya koymuştu. Çünkü Antalya, Atatürk'ün gözlerinde yalnızca bir doğa harikası değil, aynı zamanda Cumhuriyet'in ışığını taşıyan bir kent olarak da parladı" diye konuştu.

Özdemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yaşanan savaşın bir an önce son bulmasını diliyoruz"

"Bizler de, Atamızın emaneti Cumhuriyet'i, onun ilke ve değerlerini korumayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı en büyük sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Maalesef yanı başımızda günlerdir süren bir savaş, tüm dünyada büyük bir kaygı, bombaların altında yaşanan dram, acı ve gözyaşı hüküm sürmekte. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehrimize geldiğinde bu topraklar uzun yıllar süren savaşların ardından nihayet huzura kavuşmuş bir ülkenin umut dolu günlerini yaşıyordu. Atatürk'ün Anadolu'nun dört bir yanını ziyaret etmesi, bu yeni dönemin halkla birlikte inşa edildiğinin en güçlü göstergesiydi. Bugün bizlere düşen görev; savaşların acı hatıralarından doğan Cumhuriyet'i, 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' şiarıyla; barışın, aklın ve bilimin ışığında daha da ileriye taşımaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyor; onun bizlere emanet ettiği bu güzel vatanı ve bu güzel şehri aynı kararlılıkla koruyacağımıza söz veriyor, yanı başımızda yaşanan savaşın da bir an önce son bulmasını diliyoruz."

Konuşmaların ardından Antalya Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, hazırladıkları "Ebedi Hatıran" isimli gösteriyi sergiledi. Törende daha sonra Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 96'ncı yılına özel düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Törenin ardından Vali Hulusi Şahin ve Başkan Vekili Büşra Özdemir Atatürk Kültür Merkezi fuayesinde açılan öğrencilerin resim sergisini gezdi.