Atatürk'ün Ayvalık'a Gelişinin 92'nci Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.04.2026 13:32  Güncelleme: 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 92'nci yıl dönümü ilçede bir dizi etkinlikle coşku içinde kutlandı. Ayvalık Karayolları 29. Şube Şefliği bahçesinden başlayan program, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle devam etti.

Atatürk'ün kente gelişinin 92'nci yıl dönümü, Ayvalık'ta etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Çelenk takdimleri ve vatandaşların Atatürk anıtına çiçek sunumunun ardından Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 92 yıl önce bugün kente gelip bu toprakları ziyaret eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün güzergahından yürüyerek halkın karşısına gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Atatürk'ün ilçeye geldiği güzergah üzerinden gerçekleştirilen yürüyüşe; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Başkan Ergin ile eşi Canan Ergin, gaziler ve şehit aileleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle öğrenciler katıldı.

Ergin, Cumhuriyet Meydanı'nda günün anlam ve önemine ilişkin şunları söyledi:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün 13 Nisan 1934 tarihinde Ayvalık'a gelişi, kentimizin tarihine kazınmış anlam kazanan önemli günlerden biridir. Bugün, tarihimizin en gururlu sayfalarından birinin, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün güzel Ayvalık'ımıza ziyaretinin yıl dönümünü kutlamak için bir aradayız."

13 Nisan 1934'te bu topraklara attığı her adım, sadece bir ziyaret değil; bağımsızlık meşalesinin bu kıyılarda yeniden yanmaya başladığının önemli işaretlerinden biridir. O gün Ayvalık'ta yaşanan heyecanı, o anlara tanıklık eden büyüklerimizden dinleyerek büyüdük. 'Paşamız geliyor' diyerek bayraklarıyla yollara düşen Ayvalıklılar, bir milleti yeniden ayağa kaldıran lidere duydukları sevgi ve minneti en içten şekilde göstermişlerdir. Atatürk, Ayvalık'a geldiğinde sadece zeytin ağaçlarını ve maviyi görmedi; o, işgale karşı ilk kurşunu sıkarak milli mücadelenin fitilini ateşleyen bu kahraman kentin asil ruhunu gördü.

Ayvalık, onun gözünde her zaman 'vatanın sarsılmaz bir kalesi' olmuştur. Onu Ayvalık'ta ağırlamış olmanın verdiği onur, omuzlarımıza büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bizler de bugün yerel yönetim olarak; onun işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için doğamızı koruyarak, Kültürel mirasımıza sahip çıkarak ve her bir ferdimizin refahı için yılmadan çalışarak bu sevdayı sürdürüyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.

'Hoş geldin Paşa'm' nidasıyla yankılanan sokaklarımızda, bugün de aynı heyecan ve aynı kararlılıkla yürüyoruz. Atatürk'ün ışığı, Ayvalık'ın mavisiyle sonsuza dek birleşmiştir. Hepimize kutlu olsun! Bu duygularla, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyor; 'Paşam, Ayvalık'ımıza iyi ki geldiniz, hoş geldiniz' diyorum."

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Meydanı, Ayvalık, Güncel, Dizi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 15:00:22. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.