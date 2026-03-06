Atatürk'ün Burdur'a Gelişi Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Atatürk'ün Burdur'a Gelişi Coşkuyla Kutlandı

06.03.2026 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Kemal Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 96. yılı etkinliklerle anıldı, yürüyüş ve tören düzenlendi.

Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Burdur gelişinin 96. yıl dönümü kentte yürüyüş ve törenle kutlandı.

Burdur Valiliğince düzenlenen program, "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" ile başladı. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, Çatalpınar mevkisinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Meydanda üniversite ve ortaokul öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu. Programda bir lise öğrencisi, Türk bayrağını Vali Tülay Baydar Bilgihan'a takdim etti.

Vali Bilgihan törende yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin yıl dönümünü aynı heyecan ve vefa duygusuyla andıklarını söyledi.

6 Mart'ın Burdur'un Cumhuriyet'e yürekten bağlanışının simgesi olduğunu belirten Bilgihan, "O gün bu şehir Ata'sını bağrına basarken, aslında istikbalini kuran iradeyi selamlıyordu. Burdur halkı Cumhuriyet'e olan bağlılığını o gün coşkuyla göstermiştir." dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise bu anlamlı günün yalnızca bir ziyaretin yıl dönümü olmadığını, Cumhuriyet'in kurucusunun milletiyle kurduğu güçlü gönül bağının en somut göstergesi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Haberler, Burdur, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Burdur'a Gelişi Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi Suriye'nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Adana uçağında büyük panik Yolcular kabusu yaşadı Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı

15:06
Beşiktaş Başkanı Adalı’dan derbiye özel prim
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbiye özel prim
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
14:23
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
13:45
İsrail ve ABD’nin ucuz kahramanlık hikayesi
İsrail ve ABD'nin ucuz kahramanlık hikayesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 15:25:24. #7.13#
SON DAKİKA: Atatürk'ün Burdur'a Gelişi Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.