Atatürk'ün Burhaniye Ziyaretinin 92'nci Yılında Cumhuriyet Meydanı'nda Tören Düzenlendi

(BALIKESİR) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 13 Nisan 1934 tarihinde gerçekleştirdiği Ege gezisi kapsamında Burhaniye ziyaretinin 92'nci yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Kuvayimilliye ruhunun önemli merkezlerinden Burhaniye'de, Atatürk'ün kente gelişinin 92'nci yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Anma törenine Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Garnizon Komutan Vekili İstihbarat Albay Murat Özkan, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları Ayten Tuna ve Tamer Midilli, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Burhaniye İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ünal Bayhan, Burhaniye İlçe Cezaevi Jandarma Komutanı Üsteğmen Engin Demir, BASKİ Burhaniye İlçe Koordinatörü Murat Yazgan, Burhaniye Belediyesi Meclis Üyeleri Aşkıbirce Uzkurt, Çiğdem Karasakal Avcu, Erman Pazarbaşı, Yaşar Aydemir ve Muharrem Keskün, Burhaniye Kent Konseyi Başkanı Hasan Metin, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Burhaniye İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, gaziler, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program; Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Burhaniye Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından okunan şiirler, programa duygu dolu anlar kattı.

Program, Burhaniye Belediyesi Kuva-yi Milliye Müzesi'ne gerçekleştirilen ziyaret ile sona erdi.