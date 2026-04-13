Üye Girişi
Son Dakika Logo

Atatürk'ün Burhaniye Ziyaretinin 92'nci Yılında Cumhuriyet Meydanı'nda Tören Düzenlendi

13.04.2026 16:43  Güncelleme: 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 13 Nisan 1934 tarihinde gerçekleştirdiği Ege gezisi kapsamında Burhaniye ziyaretinin 92’nci yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi.

Kuvayimilliye ruhunun önemli merkezlerinden Burhaniye'de, Atatürk'ün kente gelişinin 92'nci yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Anma törenine Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Garnizon Komutan Vekili İstihbarat Albay Murat Özkan, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları Ayten Tuna ve Tamer Midilli, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Burhaniye İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ünal Bayhan, Burhaniye İlçe Cezaevi Jandarma Komutanı Üsteğmen Engin Demir, BASKİ Burhaniye İlçe Koordinatörü Murat Yazgan, Burhaniye Belediyesi Meclis Üyeleri Aşkıbirce Uzkurt, Çiğdem Karasakal Avcu, Erman Pazarbaşı, Yaşar Aydemir ve Muharrem Keskün, Burhaniye Kent Konseyi Başkanı Hasan Metin, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Burhaniye İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, gaziler, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program; Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Burhaniye Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından okunan şiirler, programa duygu dolu anlar kattı.

Program, Burhaniye Belediyesi Kuva-yi Milliye Müzesi'ne gerçekleştirilen ziyaret ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korku filmi gibi Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi
Ankara Adliye’sinde akılalmaz olay Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi
Nijerya ordusu ’yanlışlıkla’ pazar yerini vurdu: 56 ölü, 14 yaralı Nijerya ordusu 'yanlışlıkla' pazar yerini vurdu: 56 ölü, 14 yaralı
Netanyahu’yu kara günler bekliyor İran’la savaş İsrail’e pahalıya patladı Netanyahu'yu kara günler bekliyor! İran'la savaş İsrail'e pahalıya patladı

17:31
Trump’tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
17:27
Çin’den ABD’ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
17:16
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
17:01
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
16:56
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
16:46
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 18:02:15.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.