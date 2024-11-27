Atatürk'ün Çocukları Ödüllendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Atatürk'ün Çocukları Ödüllendirildi

Konak Belediyesi tarafından düzenlenen '101. Yılda Atatürk'ün Çocukları Atatürk'ü Anlatıyor' kompozisyon yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı. Başkan Mutlu, gençlerin Atatürk'ü en iyi şekilde anlatmaları gerektiğini vurguladı.

27.11.2024 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Konak Belediyesi ile Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği tarafından düzenlenen "101. Yılda Atatürk'ün Çocukları Atatürk'ü Anlatıyor" konulu kompozisyon yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi. Ödül töreninde konuşan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Bütün öğrencilerimiz Atatürk devrimlerinin birer neferi, aydınlık Türkiye'nin de birer meşalesi olacak. Bizler de geleceğe sizlerin sayesinde çok daha umutla, heyecanla ve inançla bakacağız" dedi.

Konak Belediyesi'nin Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği'yle bu yıl 14'üncüsünü düzenlediği "101. Yılda Atatürk'ün Çocukları Atatürk'ü Anlatıyor" konulu kompozisyon yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde İzmir Aşkına Derneği Başkanı Filiz Güleç'in sunumuyla düzenlenen ödül törenine, Başkan Mutlu'nun yanı sıra Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Dilek Olcay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı Güman Kızıltan, Ege Inner Wheel Kulübü Başkanı Güler Köstem, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ile muhtarlar katıldı.

"Atatürk'ü en iyi şekilde anlatmamız gerekiyor"

Etkinliğin açılışında tüm çocuklara yarışmaya katıldıkları, aileleri ve öğretmenlerine de onları teşvik ettikleri için teşekkür eden Mutlu, "Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği'yle birlikte bu yıl yarışmamızın 14'üncüsünü düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Katılımınız bizler için gerçekten çok değerli. Çünkü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü özellikle yeni nesle en iyi şekilde anlatmamız gerekiyor. O'nun devrimlerini, Cumhuriyetimizin geleceğini korumak açısından bu çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Sayenizde geleceğe daha umutla bakacağız"

Çocukların yazdıkları kompozisyonlar, coşkuları, gözlerindeki ışıltı sayesinde geleceğe daha umutlu baktıklarını vurgulayan Başkan Mutlu, "Yeni yetişen gençlerimizin bu bilinçte olması, bu ortamda da coşkuyu, sevgiyi, sevinci görmek doğrusu çok heyecan verici. İnanıyorum bütün öğrencilerimiz Atatürk devrimlerinin birer neferi, aydınlık Türkiye'nin de birer meşalesi olacak. Bizler de geleceğe sizlerin sayesinde çok daha umutla, heyecanla, inançla bakacağız. Nice 14 yıllarda bu yarışmalarla birlikte olmayı diliyorum" diye konuştu.

"Seçim yapmakta zorlandık"

Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Dilek Olcay da gelen kompozisyonlar arasından seçim yapmakta zorlandıklarını belirterek, "Sevgiyle yapılan bir iş bu. Aksi durumda sevgisiz bu kompozisyonlar yazılamaz. Önemli olan kazanmak değil bu yarışmaya katılmak. Yaşamınız boyunca da katılmaya devam edin" dedi.

Dereceye girenler ödüllerini aldı

Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden yazar Ahmet Büke, Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Dilek Olcay ve yazar Sara Pardo'dan oluşan Seçici Kurul, dereceye giren kompozisyonları belirledi. Buna göre yarışmada birinciliğe, Kestelli Şerife Eczacıbaşı Ortaokulu'ndan Ayşe Sene Duran, ikinciliğe Kemal Atatürk Ortaokulu'ndan Hiranur Paslanmaz, üçüncülüğe Gazi Ortaokulu'ndan Güneş Mansuroğlu, dördüncülüğe de Misak-ı Milli Ortaokulu'ndan Ada Öznur değer görüldü. Yarışmada, Gazi Ortaokulu'ndan Zeynep Dila Seçilmiş ve Alya Sağlam'la Çamlaraltı Koleji'nden Umay Ataman ve Zafer Ortaokulu'ndan Harun Özbek de mansiyon ödülü kazandı.

Kaynak: ANKA

Konak Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Çocukları Ödüllendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:08 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti
14:37 Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu
14:02 Amca Salim Güran, Narin’in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış
13:35 Erdoğan’dan “Bahçeli’nin ’İmralı ile DEM görüşsün’ çağrısına ne diyorsunuz“ sorusuna tek kelimelik yanıt Erdoğan'dan "Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt
12:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler
21:59 Bakanlık duyurdu: Mersin’de 89 metrelik gemi yan yattı Bakanlık duyurdu: Mersin'de 89 metrelik gemi yan yattı
21:54 Arda Turan ve Volkan Demirel PFDK’ya sevk edildi Arda Turan ve Volkan Demirel PFDK'ya sevk edildi
21:33 Lionel Messi’nin eski takım arkadaşı yeni teknik direktörü oldu Lionel Messi'nin eski takım arkadaşı yeni teknik direktörü oldu
21:23 Netanyahu’dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz
21:17 Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet sezonu kapattı Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet sezonu kapattı
21:07 İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı
20:45 Arda Güler, kariyerinde bir ilki yaşayacak Arda Güler, kariyerinde bir ilki yaşayacak
20:42 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir
20:27 Teğmenlere destek veren savcı Mehmet Çağlayan, HSK tarafından açığa alındı Teğmenlere destek veren savcı Mehmet Çağlayan, HSK tarafından açığa alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 15:36:36. #1.13#
SON DAKİKA: Atatürk'ün Çocukları Ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.