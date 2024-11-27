Atatürk'ün Çocukları Ödüllendirildi

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(İZMİR) - Konak Belediyesi ile Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği tarafından düzenlenen "101. Yılda Atatürk'ün Çocukları Atatürk'ü Anlatıyor" konulu kompozisyon yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi. Ödül töreninde konuşan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Bütün öğrencilerimiz Atatürk devrimlerinin birer neferi, aydınlık Türkiye'nin de birer meşalesi olacak. Bizler de geleceğe sizlerin sayesinde çok daha umutla, heyecanla ve inançla bakacağız" dedi.

Konak Belediyesi'nin Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği'yle bu yıl 14'üncüsünü düzenlediği "101. Yılda Atatürk'ün Çocukları Atatürk'ü Anlatıyor" konulu kompozisyon yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde İzmir Aşkına Derneği Başkanı Filiz Güleç'in sunumuyla düzenlenen ödül törenine, Başkan Mutlu'nun yanı sıra Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Dilek Olcay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı Güman Kızıltan, Ege Inner Wheel Kulübü Başkanı Güler Köstem, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ile muhtarlar katıldı.

"Atatürk'ü en iyi şekilde anlatmamız gerekiyor"

Etkinliğin açılışında tüm çocuklara yarışmaya katıldıkları, aileleri ve öğretmenlerine de onları teşvik ettikleri için teşekkür eden Mutlu, "Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği'yle birlikte bu yıl yarışmamızın 14'üncüsünü düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Katılımınız bizler için gerçekten çok değerli. Çünkü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü özellikle yeni nesle en iyi şekilde anlatmamız gerekiyor. O'nun devrimlerini, Cumhuriyetimizin geleceğini korumak açısından bu çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Sayenizde geleceğe daha umutla bakacağız"

Çocukların yazdıkları kompozisyonlar, coşkuları, gözlerindeki ışıltı sayesinde geleceğe daha umutlu baktıklarını vurgulayan Başkan Mutlu, "Yeni yetişen gençlerimizin bu bilinçte olması, bu ortamda da coşkuyu, sevgiyi, sevinci görmek doğrusu çok heyecan verici. İnanıyorum bütün öğrencilerimiz Atatürk devrimlerinin birer neferi, aydınlık Türkiye'nin de birer meşalesi olacak. Bizler de geleceğe sizlerin sayesinde çok daha umutla, heyecanla, inançla bakacağız. Nice 14 yıllarda bu yarışmalarla birlikte olmayı diliyorum" diye konuştu.

"Seçim yapmakta zorlandık"

Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Dilek Olcay da gelen kompozisyonlar arasından seçim yapmakta zorlandıklarını belirterek, "Sevgiyle yapılan bir iş bu. Aksi durumda sevgisiz bu kompozisyonlar yazılamaz. Önemli olan kazanmak değil bu yarışmaya katılmak. Yaşamınız boyunca da katılmaya devam edin" dedi.

Dereceye girenler ödüllerini aldı

Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden yazar Ahmet Büke, Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Dilek Olcay ve yazar Sara Pardo'dan oluşan Seçici Kurul, dereceye giren kompozisyonları belirledi. Buna göre yarışmada birinciliğe, Kestelli Şerife Eczacıbaşı Ortaokulu'ndan Ayşe Sene Duran, ikinciliğe Kemal Atatürk Ortaokulu'ndan Hiranur Paslanmaz, üçüncülüğe Gazi Ortaokulu'ndan Güneş Mansuroğlu, dördüncülüğe de Misak-ı Milli Ortaokulu'ndan Ada Öznur değer görüldü. Yarışmada, Gazi Ortaokulu'ndan Zeynep Dila Seçilmiş ve Alya Sağlam'la Çamlaraltı Koleji'nden Umay Ataman ve Zafer Ortaokulu'ndan Harun Özbek de mansiyon ödülü kazandı.