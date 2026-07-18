Atatürk'ün Düzce Ziyaretinin 92. Yılı - Son Dakika
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Atatürk'ün Düzce Ziyaretinin 92. Yılı

Atatürk\'ün Düzce Ziyaretinin 92. Yılı
18.07.2026 15:19
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Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 92. yılı törenle kutlandı, ayran içildi ve müze gezildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 92. yıl dönümü dolayısıyla, ayran içtiği Gümüşova ilçesi Selamlar köyünde tören düzenlendi.

Tören, Vali Mehmet Makas ve protokol üyelerinin Düzce Belediyesi Mehter Takımı eşliğindeki kortej yürüyüşüyle başladı.

Köy meydanına kadar yürüyen Vali Makas ve katılımcılar, Atatürk'ün burada ayran içmesinin anısına 200 yıllık çeşmeden akıtılan ayrandan içti.

Mehter takımının gösteri sunduğu programda konuşan Makas, Atatürk'ün 18 Temmuz 1934'te köyü ziyaret ettiğini belirterek, "Sizlerle tekrar o günü birlikte anmaktan müthiş keyif duyuyorum. Hakikaten güzel bir karşılama." dedi.

Konuşmaların ardından köydeki "Atatürk Müzesi" gezildi. Vali Makas, müzedeki ziyaret defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atatürk'ün Düzce Ziyaretinin 92. Yılı - Son Dakika

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