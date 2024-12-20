Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 94. yıl dönümü kutlandı

Güncel

Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 94. yıl dönümünü kutladı.

Akın, yayımladığı mesajında, Atatürk'ün Türk milletine ve Türk kadınına kazandırdığı değerlerin altını çizerek 21 Aralık 1930 yılında yaptığı ziyaretinin Edirneliler için bir umut ışığı olduğunu vurguladı.

Atatürk'ün Edirne'ye gelerek kente eşsiz bir miras bıraktığını aktaran Akın, mesajında şunları kaydetti:

"O gün Edirne halkı, gencinden yaşlısına sokaklara dökülerek ona duyduğu sevgi ve minneti haykırdı. Atamız, bu kadim şehre sadece bir lider olarak değil, ulusun bağımsızlığını ve özgürlüğünü kazandıran bir kurtarıcı olarak geldi. Edirne sokaklarında yankılanan eşsiz sevgi, onun milletimize kazandırdığı bağımsızlığın, özgürlüğün ve egemenliğin en saf yansımasıydı. Onu karşılayan kalabalığın coşkusu ise Cumhuriyetin ışığını ve Atatürk sevgisini yüzyıllar ötesine taşıdı. Atamızın Edirne'ye gelişi, bu şehrin tarihindeki en anlamlı günlerden biridir. Çünkü o gün, sadece bir lider değil, bir ideoloji, bir umut, aydınlık bir gelecek Edirne halkıyla buluştu. Onun mirası, Edirne'nin ruhudur, onun izleri, bu topraklarda sonsuza dek yaşayacaktır. 94 yıl sonra bugün, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve sonsuz bir bağlılıkla anıyor; bu anlamlı yıl dönümünde düzenleyeceğimiz etkinliklerde tüm Edirne halkını birlikte olmaya davet ediyorum. O'nun ideallerini yeniden yaşatalım ve bu özel günü hep birlikte kutlayalım."

"Atatürk'ün yüreklerdeki yeri hiçbir zaman değişmeyecektir."

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhurbaşkanı olarak Edirne'ye gelişinin 94'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

İba, mesajında Türk milletinin yüksek vasıflarına güvenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, yüreklerdeki yerinin hiçbir zaman değişmeyeceğini vurguladı.

Atatürk'ün yurt gezileri çerçevesinde üçüncü ve son kez 21 Aralık 1930 tarihinde Edirne'yi ziyaret ettiğini ve büyük bir coşku ile karşılandığını hatırlatan İba, mesajın da şunları kaydetti:

"Bu ziyaretlerinde halkın sıkıntıları dinleyerek, inkılapların prensiplerini, felsefesini ve yeni Türk devletinin ilkelerini anlatıp, Türk milletinin yüksek vasıflarına güvenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yüreklerdeki yeri hiçbir zaman değişmeyecektir. Hemen hemen her konuşmasında Milli Mücadelenin asıl kahramanlarının aziz Türk milleti olduğunu ifade eden Cumhuriyetimizin kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ilimizi ziyaret etmesi bizlere her zaman ayrı bir gurur ve mutluluk yaşatmıştır. Bugün Türk Milleti olarak yapmamız gereken, Atamızın düşüncelerini tüm yönleriyle yaşamak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle büyük önder Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Ata'mızın serhat Şehri Edirne'mize gelişinin 94'üncü yıl dönümü kutlu olsun."

"Atatürk'ün mirasını yaşatmak için yılmadan çalışıyoruz."

CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 94'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Taybıllı, mesajında 21 Aralık 1930'da yalnızca Edirne'nin değil, tüm Trakya'nın Atatürk'ün ışığıyla aydınlandığını belirtti.

Atatürk'ün devrimlerini kararlılıkla savunarak Türkiye Cumhuriyeti'ni demokrasi, özgürlük ve adalet temelleri üzerinde daha ileri taşıyacaklarını ifade eden Taybıllı, mesajında şunları kaydetti:

"21 Aralık 1930'da bu topraklarda karşılanan yalnızca bir lider değil, bir milletin özgürlüğüne kavuşmasını sağlayan irade, Cumhuriyet değerlerinin simgesi, bağımsızlık ve çağdaşlık meşalesi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Edirne, Atatürk'ün Cumhuriyet ışığını Trakya'ya yansıttığı, halkıyla omuz omuza bir gelecek hayalini paylaştığı özel bir şehirdir. O günkü coşku, Edirne'nin ve tüm Trakya'nın Cumhuriyet değerlerine bağlılığının nişanesi, geleceğe umutla bakan bir milletin diriliş anıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Atatürk'ün 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözüne olan bağlılığımızla, Atatürk'ün mirasını yaşatmak için yılmadan çalışıyoruz. O'nun en büyük eseri olan Cumhuriyetimizi, laikliği, bağımsızlığı ve sosyal adaleti savunarak geleceğe taşıyoruz. Atatürk'ün Edirne'ye gelişi, bize birlik ve beraberlik ruhunu hatırlatırken, Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor."