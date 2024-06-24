Atatürk'ün Erdek'e Gelişinin 86. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Erdek'e Gelişinin 86. Yıl Dönümü Kutlandı

Atatürk\'ün Erdek\'e Gelişinin 86. Yıl Dönümü Kutlandı

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'in Erdek ilçesine gelişinin 86. yıl dönümü, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programla kutlandı. Atatürk'ün hastalığı nedeniyle karaya çıkamadığı ziyaretinde, tekne korteji eşliğinde denize çelenk sunma töreni düzenlendi. Program, Atatürk posteri taşıyan teknenin kıyıya yanaşması ve Erdekli tekne sahiplerinin zeybek gösterisiyle sona erdi.

24.06.2024 21:59
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Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'in Erdek ilçesine gelişinin 86. yıl dönümü kutlandı.

İlçeyi 24 Haziran 1938'de ziyaret eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, hastalığı nedeniyle karaya çıkamadı. Yatı Savarona'dan halkı selamlayan Atatürk, Dolmabahçe Sarayı'na döndü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, tekne korteji eşliğinde denize çelenk sunma töreni yapıldı.

Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık ve Atatürkçü Düşünce Derneği Erdek Şube Başkanı Ayten Özokan'ın konuşmalarının ardından Atatürk posteri taşıyan tekne, marşlar eşliğinde kıyıya yanaştı.

Program, Erdekli tekne sahiplerinin zeybek gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir, Erdek, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Erdek'e Gelişinin 86. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

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