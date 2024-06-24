Atatürk\'ün Erdek\'e Gelişinin 86. Yıl Dönümü Kutlandı

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'in Erdek ilçesine gelişinin 86. yıl dönümü kutlandı.
İlçeyi 24 Haziran 1938'de ziyaret eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, hastalığı nedeniyle karaya çıkamadı. Yatı Savarona'dan halkı selamlayan Atatürk, Dolmabahçe Sarayı'na döndü.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, tekne korteji eşliğinde denize çelenk sunma töreni yapıldı.
Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık ve Atatürkçü Düşünce Derneği Erdek Şube Başkanı Ayten Özokan'ın konuşmalarının ardından Atatürk posteri taşıyan tekne, marşlar eşliğinde kıyıya yanaştı.
Program, Erdekli tekne sahiplerinin zeybek gösterisiyle sona erdi.
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