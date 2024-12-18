Atatürk’ün Kırklareli'ne Gelişinin 94. Yılı Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Atatürk’ün Kırklareli'ne Gelişinin 94. Yılı Kutlandı

Atatürk’ün Kırklareli\'ne Gelişinin 94. Yılı Kutlandı

Kırklareli'nde düzenlenen konserde Atatürk'ün sevdiği 19 şarkı ve türkü seslendirildi.

18.12.2024 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla, "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Türküler" konseri düzenlendi.

Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, 19 şarkı ve türkü seslendirildi.

Belediye Başkanı Derya Bulut, konserin ardından yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 94. yıl dönümünü onur ve gururla kutladıklarını belirtti.

Atatürk'ün 94 yıl önce Kırklareli ziyaretinde havanın soğuk olmasına rağmen yaşanan o sıcak duyguları bugün hala hissettiklerini dile getiren Bulut, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarından vaz geçmeden emanetini sonsuza dek yaşatacaklarını söyledi.

Atatürk'ün izinden hiçbir zaman ayrılmayacaklarını dile getiren Bulut, "Kırklarelili olmaktan büyük gurur duyuyorum. Bu bayrağın altında, ulu önderimizin izinde hizmet etmekten büyük gurur duyuyorum." dedi.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Derya Bulut, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk’ün Kırklareli'ne Gelişinin 94. Yılı Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
17:44 Salim Güran’ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
08:07 Esad’ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti
07:44 Pentagon Sözcüsü Ryder’ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
07:24 MasterChef’e Beyza’nın ’’yalnızlığı’’ damga vurdu MasterChef'e Beyza'nın ''yalnızlığı'' damga vurdu
07:11 Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı’ndan verdi Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi
06:42 Denizli’de gece saatlerinde korkutan deprem Denizli'de gece saatlerinde korkutan deprem
03:16 Papa, Irak’ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı Papa, Irak'ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 20:03:15. #1.12#
SON DAKİKA: Atatürk’ün Kırklareli'ne Gelişinin 94. Yılı Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.