Atatürk'ün manevi kızının oğlu ATA Parti'ye üye oldu

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(ANKARA) - Atatürk'ün manevi kızı Ülkü'nün oğlu Ali Kemal Doğançay, ATA Parti'ye üye oldu. Doğançay, "Atatürk'ün fikirlerine sahip çıkan ve onun yolunda yürüme kararlılığını açıklayan Namık Kemal Zeybek ile ATA Parti'de siyaset yapacağım" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Çukurluoğlu Adatepe'nin oğlu, 73 yaşındaki Ali Kemal Doğançay ATA Parti'ye üye oldu. "Bu ülke Atatürk'ün fikirleriyle yeniden ayağa kalkacak" diyen Doğançay, "CHP, Atatürk çizgisinden çok uzaklaştı. Türkiye bu yüzden büyük sıkıntı yaşıyor. Atatürk'ün fikirlerine doğrudan sahip çıkan Namık Kemal Zeybek ile ATA Parti'de siyaset yapacağım" ifadelerini kullandı. Doğançay, şunları ifade etti:

"ATA Parti Genel Başkanı Sayın Namık Kemal Zeybek, bir gazeteye verdiği röportajda 'Biz 1930'un CHP'siyiz' demişti. Bu sözler benim dikkatimi çekti. Sonra ATA Parti'yi incelemeye başladım. 'Yeniden Türk Devrimi' söylemi ile yola çıkan ATA Parti'nin Atatürk'ün yolundan gittiğine inandım. Bu nedenle partiye katılmaya karar verdim. Atatürk'ün fikirlerine doğrudan sahip çıkan ve onun yolunda yürüme kararlılığını açıklayan Namık Kemal Zeybek ile ATA Parti'de siyaset yapacağım."