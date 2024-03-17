Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 101. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Kentteki kutlama programı, Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, Mersin Garı'nda muharip gazilerden oluşan temsili heyeti taşıyan treni karşılamasıyla başladı.
Trenden inen gaziler, Vali Pehlivan'a Türk bayrağı verdi. Daha sonra aralarında belediye başkanları, askeri ve mülki erkanın da olduğu heyet, bando eşliğinde Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü.
Buradaki törende, kent protokolü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu programda, iki öğrenci şiir okudu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, törende, Atatürk'ün 17 Mart 1923'te kente gelişinin 101. yıl dönümünde bir araya gelmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.
Gazi Mustafa Kemal'in Mersin'e, Mersinlilere büyük değer verdiğini ve çeşitli tarihlerde kenti 10 kez şereflendirdiğini belirten Seçer, "Bugün Mersinliler, Mersin'e sahip çıkmanın haklı onurunu ve gururunu yaşıyor. Bir arada hoşgörü ve kardeşçe yaşıyoruz. Gerek ülkemizin gerekse de güzel kentimizin hak ettiği gibi bir refah kenti olması ve kalkınması için yoğun çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.
Tarsus'ta da tören düzenlendi
Tarsus Garı'ndaki program, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile askeri ve mülki erkanın, muharip gazilerden oluşan temsili heyeti taşıyan treni karşılamasıyla başladı.
Daha sonra katılımcılar Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü. Buradaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.
Öğrencilerin şiir okuduğu programda, halk oyunları ekipleri gösteri yaptı.
Son Dakika › Güncel › Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'e Gelişinin 101. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde arazi alıp verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, oğulları tarafından bıçakla yaralanan baba, hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren 2 kardeşi gözaltına aldı.
Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Gürcistan sınırındaki Muratlı Hudut Karakolu'nda görev yapan askerlerle iftarda bir araya geldi. Vali Ünsal, kahraman Mehmetçiklerle aynı sofrada bulunmanın mutluluğunu dile getirerek, Ramazan-ı Şerif'in mübarek olmasını diledi. Ünsal, askerlere ülkenin sınırlarını koruma görevlerinde başarılar dileyerek, milletin dualarının ve devletin gücünün her zaman yanlarında olduğunu belirtti.
Karesi Belediyesi, sosyal yardımlarla ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Sosyal market kartı, yakacak yardımı, ev tadilatı gibi birçok ihtiyacı karşılayan belediye, insan odaklı hizmetlerine 2024 yılında da devam edecek.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, Atatürk Mahallesi Süleyman Demirel Parkı'nda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda toplamda 87 gram uyuşturucu ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, CHP'nin PKK ile organik bağ kurmasının bedelini sandıkta ödeyeceğini söyledi. Bahçeli, muhalefet partilerinin birbirini yiyip tükettiğini ve CHP'nin güvenilmez siyasetini açığa vurduğunu belirtti.
Talas Belediyesi tarafından Osmanlı Kültür Sokağı'nda düzenlenen Ramazan etkinliklerinde sahne alan Ahmet Özhan, Kayserililere birbirinden güzel eserlerle unutulmaz bir gece yaşattı. Etkinlikte Ahmet Özhan'a çiçek ve kitap hediye edildi.
Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Antalya'da esnaf ve kurumlara ziyaret gerçekleştirdi. Manavoğlu, projelerini anlatarak destek istedi.
DEM Parti'nin Mardin adayı Ahmet Türk, "AK Parti'yle görüşüyor musunuz?" sorusuna "Resmi görüşmelerimiz yok ama Meclis'ten isimlerle görüşüyoruz. Onlar da partilerinin bugün izlediği politikaya karşı rahatsızlıklarını dile getiriyorlar" yanıtını verdi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 33 adet sentetik hap ve 1 adet uyuşturucu madde ile kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemler başlatıldı. Sinop İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların can ve mal güvenliği için suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.
Afyonkarahisar'da polis kontrol noktasında durdurulan bir yolcunun bavulunda yapılan aramada 2 bin 554 adet uyuşturucu hap bulundu. Şüpheli hareketler sergileyen şahıs gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Zorluoğlu, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi olduğunu vurgulayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanları rahmetle anıp, ruhlarının şad olmasını diledi.
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dini duygularını sömürerek kazanç sağlayan dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, bir dilencinin bebek montuna sakladığı bin 200 lira bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?