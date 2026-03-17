17.03.2026 15:29
Mersin'de Atatürk için çeşitli etkinlikler düzenlendi, çelenk sunuldu ve gösteriler yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Mersin Tren Garı'nda başlayan programda Vali Atilla Toros, Tuğamiral Korkut Şen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, muharip gazilerden oluşan temsili heyeti karşıladı.

Daha sonra aralarında milletvekilleri ve belediye başkanlarının da olduğu katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Buradaki törende, kent protokolü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Öğrencilerin şiir okuduğu programda, halk oyunları ekipleri ve Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı gösteri sundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün ziyaretinin kentin tarihindeki en anlamlı dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Atatürk'ün "Mersinliler Mersin'e sahip çıkınız" çağrısını emanet olarak gördüklerini dile getiren Seçer, "Bu emanete sahip çıkmanın bilinciyle Mersin'i daha çağdaş, güçlü ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Tarsus'ta da Atatürk'ün ilçeye gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla Tren Garı'nda tören düzenlendi.

Törenin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, bando eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avusturya’da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı Avusturya'da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı
Hürmüz Boğazı’ndan ’’İran’a ait olmayan’’ ilk ham petrol tankeri geçti Hürmüz Boğazı'ndan ''İran'a ait olmayan'' ilk ham petrol tankeri geçti
Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu’ya hırsızlık suçlaması Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu'ya hırsızlık suçlaması
Dünya Hürmüz’ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor Dünya Hürmüz'ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor
Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü
Trump: Hark Adası’ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar Trump: Hark Adası'ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar

15:36
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
15:23
Barış Alper yuvadan uçuyor Radara alan takımları reddetmesi imkansız
Barış Alper yuvadan uçuyor! Radara alan takımları reddetmesi imkansız
14:42
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko Çin, Trump’ı fena enseledi
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi
14:35
7 yıldır esir hayatı yaşatılan 8 yaşındaki çocuk, kendi adını bile bilmiyormuş
7 yıldır esir hayatı yaşatılan 8 yaşındaki çocuk, kendi adını bile bilmiyormuş
14:19
Tepki çeken bir video daha İzleyenler Bakan Tekin’i etiketledi: Gereğini yapın
Tepki çeken bir video daha! İzleyenler Bakan Tekin'i etiketledi: Gereğini yapın
13:29
İşte Tanju Özcan’a yasak aşk dosyasından istenen ceza
İşte Tanju Özcan'a yasak aşk dosyasından istenen ceza
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
