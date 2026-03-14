Atatürk'ün Mezuniyetinin 127'nci Yılı Dolayısıyla Manastır Askeri İdadisi'nde Tören Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Atatürk'ün Mezuniyetinin 127'nci Yılı Dolayısıyla Manastır Askeri İdadisi'nde Tören Düzenlendi

14.03.2026 13:45  Güncelleme: 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mezuniyetinin 127. yılı dolayısıyla Kuzey Makedonya'daki Manastır Askeri İdadisi'nde anma töreni düzenlendi. Törende çeşitli devlet erkanları ve askeri personel hazır bulundu.

(ANKARA) - Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mezuniyetinin 127'nci yılı dolayısıyla Kuzey Makedonya'daki Manastır Askeri İdadisi'nde anma töreni yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mezuniyetinin 127'nci yılı dolayısıyla Kuzey Makedonya'daki Manastır Askeri İdadisinde anma töreni düzenlendi. Törene Kuzey Makedonya Savunma Bakan Yardımcısı Admir Shabani, Manastır Belediye Başkanı Toni Konjanovski, Üsküp Büyükelçimiz Fatih Ulusoy, Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hava Tuğgeneral Ramazan Toper ile ülkemizden askeri ve sivil heyetler katıldı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Makedonya, Politika, Savunma, Kültür, Güncel, Tören

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Mezuniyetinin 127'nci Yılı Dolayısıyla Manastır Askeri İdadisi'nde Tören Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 14:44:35. #.0.5#
SON DAKİKA: Atatürk'ün Mezuniyetinin 127'nci Yılı Dolayısıyla Manastır Askeri İdadisi'nde Tören Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.