Atatürk'ün Mezuniyetinin 127'nci Yılı Dolayısıyla Manastır Askeri İdadisi'nde Tören Düzenlendi

(ANKARA) - Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mezuniyetinin 127'nci yılı dolayısıyla Kuzey Makedonya'daki Manastır Askeri İdadisi'nde anma töreni yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mezuniyetinin 127'nci yılı dolayısıyla Kuzey Makedonya'daki Manastır Askeri İdadisinde anma töreni düzenlendi. Törene Kuzey Makedonya Savunma Bakan Yardımcısı Admir Shabani, Manastır Belediye Başkanı Toni Konjanovski, Üsküp Büyükelçimiz Fatih Ulusoy, Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hava Tuğgeneral Ramazan Toper ile ülkemizden askeri ve sivil heyetler katıldı" ifadelerine yer verildi.