Atatürk'ün Sivas'a Gelişinin 105. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Sivas'a Gelişinin 105. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Atatürk\'ün Sivas\'a Gelişinin 105. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 105. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, Sivas Valisi, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı, Belediye Başkanı ve diğer il protokolü, askeri erkan ve siyasi parti temsilcileri hazır bulundu. Tören, çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konuşmaların ardından program halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

27.06.2024 12:39
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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sivas'a ve Cumhuriyet'e İlk Adım Anıtı önünde düzenlenen törene, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü, askeri erkan ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Valilik, Tugay Komutanlığı ve belediye çelenklerinin sunumunun ardından Milli Mücadele'nin kahramanları anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Serkan Akıncı, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Ardından şeref defterine yazdıklarını okuyan Vali Şimşek, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele'nin 'En Emin Şehri' olarak işaret ettiğiniz Sivas'a ilk teşriflerinizin 105. yılını aynı heyecan ve gururla kutlamaktayız. Yurdun dört bir yanının işgal altında olduğu bir dönemde vatanımızı hürriyete kavuşturma hedefiyle başlattığınız bağımsızlık mücadelesi tüm ülkeye yayılmış, milletimizin kurtuluşunu hazırlayan kararlar ise Sivas'ta alınmıştı. İlimizde zor koşullar altında bir araya gelen vatansever delegeler, şerefli bir geleceğin yani Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini burada atmışlardı. 105 yıl önce coşkuyla karşılandığınız kongre şehri, Cumhuriyet kenti Sivas'ı bizler de daha güzel yarınlara taşımak, ilimizi müreffeh bir seviyeye ulaştırmak için canla başla çalışmaya, birlik ve beraberlik içerisinde gösterdiğiniz hedeflere ulaşmaya gayret gösteriyoruz. Bu duygularla Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'ne sahip çıkmayı aziz bir görev sayıyor, sizi ve milli mücadelenin eşsiz kahramanlarını rahmetle ve minnetle yad ediyoruz."

Program, halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atatürk'ün Sivas'a Gelişinin 105. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı - Son Dakika

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