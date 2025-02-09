Atatürk'ün Söke'ye Gelişi Kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Söke'ye Gelişi Kutlandı

Atatürk\'ün Söke\'ye Gelişi Kutlandı

Atatürk'ün Söke'ye gelişinin 101. yılı etkinliklerle coşkuyla kutlandı, anma programı düzenlendi.

09.02.2025 19:16
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Aydın'ın Söke ilçesine gelişinin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Kutlamalar, Atatürk'ün 9 Şubat 1924'te ilçeye gelişinde kullandığı Söke- Kuşadası yolu üzerinde sembolik karşılama ile başladı.

Bir grup tarafından başlatılan yürüyüş, ilçenin giriş noktasında bulunan Cafer Efe Heykeli'ne kadar devam etti.

Yürüyüş grubunu Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke Garnizon Komutan Vekili Necdet Gümüş ile diğer protokol üyeleri karşıladı.

Halk oyunu gösterisinin ardından yürüyüş grubundakiler, Türk bayrağını Kaymakam Ali Akça'ya teslim etti.

Kortej eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşün sonunda kutlama programı düzenlendi, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan belediye başkanı Arıkan, Atatürk'ün ziyaretinin, ilçeye verdiği değeri de gösterdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Atatürk'ün Söke'ye gelişi, yalnızca bir devlet büyüğünün ziyareti değil, aynı zamanda halkın kalbinde yankı bulan bir umut ve yenilik ışığı olmuştur. Atatürk'ün bu ziyareti, Söke'nin kalkınma ve gelişme yolundaki önemli dönüşümlerine de ilham kaynağı olmuştur. Cumhuriyet döneminde tarımda, eğitimde ve sosyal yaşamda gerçekleşen ilerlemeler, Atatürk'ün açtığı yolda emin adımlarla ilerlediğimizin bir kanıtıdır. Bizler, Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı halkçılık anlayışını unutmadan yoksulluğa, adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz."

Konuşmanın ardından şiirler okundu, halk oyunları ekibince gösteri yapıldı.

Kaynak: AA

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