Atatürk'ün Toprağı Tekirdağ'a Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Atatürk'ün Toprağı Tekirdağ'a Ulaştı

Atatürk\'ün Toprağı Tekirdağ\'a Ulaştı
09.05.2026 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk'ün Selanik'ten alınan toprağı bisikletçilerle Tekirdağ'a getirildi, Samsun'a taşınacak.

19 MAYIS Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu'nun (KARDEF) düzenlediği organizasyonda; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu Selanik'teki evden alınan ve bisikletçiler tarafından Samsun'a götürülecek olan toprak, Tekirdağ'a ulaştı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunanistan'ın Selanik kentinde, doğduğu evden alınan toprak, Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyesi bisikletçiler tarafından Edirne'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'na getirildi. Türkiye Bisiklet Federasyonu Edirne Temsilcisi Utku Zorlutuna, İpsala'da teslim aldığı toprağa bisikletçilerle Tekirdağ'ın Malkara ilçesine getirerek, burada federasyonun Tekirdağ temsilcisi Yavuz Limon'a teslim etti. Malkara'dan pedal çevirerek yola çıkan bisikletçiler, Tekirdağ il merkezine ulaştı. Gençlik Merkezi önünde gerçekleştirilen karşılama programında; bisikletçileri, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Şube Müdürü Arzu Yiğit ile Süleymanpaşa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Mutlu karşıladı.

SAMSUN'A ULAŞTIRILACAK

Tekirdağ temsilcisi Yavuz Limon, gazetecilere yaptığı açıklamada, bisikletçilerin çok anlamlı bir etkinlik için pedal çevirdiğini belirterek, ata toprağını İstanbul sınırına kadar taşıyacaklarını söyledi. Arzu Yiğit ise gerçekleştirilen organizasyonun büyük anlam taşıdığını ifade ederek etkinliğe katılan bisikletçileri tebrik etti. Toprak, bisikletçiler tarafından taşınarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında Samsun'a ulaştırılacak.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Toprağı Tekirdağ'a Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik’te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı Bilecik'te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
Beşiktaş İskelesi’nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı Beşiktaş İskelesi'nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçişi kenti ikiye böldü Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişi kenti ikiye böldü
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar

16:59
13 yaşındaki kız çocuğuna ’cinsel istismar’ soruşturmasında 33 tutuklama
13 yaşındaki kız çocuğuna 'cinsel istismar' soruşturmasında 33 tutuklama
16:46
Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı Gözler Hakan Çalhanoğlu’nu aradı
Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı! Gözler Hakan Çalhanoğlu'nu aradı
16:34
Zabıtaya yakalanan seyyar satıcının zor anları: Gariban gördünüz diye...
Zabıtaya yakalanan seyyar satıcının zor anları: Gariban gördünüz diye...
16:07
Özgür Özel geri adım atmıyor Meydandan Akın Gürlek’e çağrı yaptı
Özgür Özel geri adım atmıyor! Meydandan Akın Gürlek'e çağrı yaptı
15:35
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
14:12
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 17:23:01. #7.12#
SON DAKİKA: Atatürk'ün Toprağı Tekirdağ'a Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.