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Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, asistan doktorların döner sermaye farklarını artıracak - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, asistan doktorların döner sermaye farklarını artıracak

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bilgehan Erkut, hastanedeki asistan doktorların döner sermaye farklarını ocak ayından itibaren yüzde 100'e yakın artıracaklarını bildirdi. Erkut, asistan doktor sayısının yetersiz olduğu bazı branşlarda yaşanan sıkıntıları çözmek için rektörlüğün kadro açtığını ve asistanların üniversite hastanesini tercih etmelerini sağlamak amacıyla döner sermaye sisteminde artış kararı aldıklarını belirtti.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, asistan doktorların döner sermaye farklarını artıracak
26.01.2024 - 09:29,  Güncelleme: 09:33
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Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bilgehan Erkut, ocak ayı itibarıyla hastanedeki asistan doktorların döner sermaye farklarını yüzde 100'e yakın artıracaklarını bildirdi.

Prof. Dr. Erkut, AA muhabirine, hastanelerinin 10 milyona yakın nüfusa sahip Doğu Anadolu'daki 14 ile hizmet verdiğini söyledi.

Bazı kliniklerde hem öğretim üyesi hem de asistan sayısının yetersizliğinden dolayı sıkıntılar yaşadıklarını ve bunu artırmak için rektörlüğün kadro açtığını ifade eden Erkut, "Asistan konusu üniversitelerin olmazsa olmazı. Asistan olmadığı sürece klinikleri ve nöbet sistemini döndüremiyorsunuz. Çünkü üniversiteden hastalar iyi ve kaliteli hizmet bekliyor, eğitim yapılan kurum olarak görüyor. Kliniklerin döndürülmesi için asistan çok gerekli." dedi.

Erkut, hastanede 4 branşta hiç asistan olmadığını, çocuk ve dahiliye gibi ağır branşlarda ise asistan doktor sayısının yetersiz olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Genelde iş yoğunluğu, nöbet sisteminin ağırlığı, diğer devlet hastanelerine göre ücret farklılıklarından dolayı asistanlar artık devlet ve şehir hastanelerini tercih ediyor. Bu eksikliğimizi siyasi kanallara, rektörlüğe, sağlık müdürlüğüne ilettik. Bu konuda 'ne yapabiliriz' diye düşündük ve mevcut asistanları burada tutabilmek ve buraya gelebilecek asistanlarımıza da kolaylık sağlamak için teşvik dediğimiz döner sermaye sistemimizde asistanlarımızın oranlarını yüzde 100'e yakın artırma kararı aldık. Ocak ayından itibaren asistanlarımız bu farkı görecek."

Döner sermayeye yapılan bu artışla asistan doktorların tuttukları nöbet ve emeklerinin karşılığını tam anlamıyla alabileceklerini söyleyen Erkut, bu uygulamayla asistanların üniversite hastanesini tercih edilebileceğini dile getirdi.

Plastik cerrahi, çocuk cerrahi ve onkoloji gibi kliniklerinde asistan sıkıntısı yaşadıklarına işaret eden Erkut, "Asistan doktorlar bu işin lokomotifi, özellikle eğitim verilen kliniklerde asistan olmazsa bu klinikleri döndüremezsiniz. Çözüm, kadro açılması, bu talebimizi gerekli makam ve yerlere iletiyoruz. Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı hocamız da bu işin üzerine çok düşüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
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