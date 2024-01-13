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Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademisyenleri AA'nın Yılın Fotoğrafları Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademisyenleri AA'nın Yılın Fotoğrafları Oylamasına Katıldı

Erzurum'da bulunan Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenleri, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı. İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Yılmaz ve diğer akademisyenler, AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek oylama yaptı. Oylamaya katılan akademisyenler, farklı kategorilerde yer alan fotoğraflara oy vererek emeği geçenleri tebrik etti.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademisyenleri AA\'nın Yılın Fotoğrafları Oylamasına Katıldı
13.01.2024 - 12:43,  Güncelleme: 12:44
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Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Yılmaz ve akademisyenler, AA muhabirler ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Oylamaya katılan Prof. Dr. Yılmaz, " Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı ", " Gazze: Kanıt" kategorisinde Mohammad Fayq'ın "Toplu mezar", "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım", "Çevre-Yaşam"da Saim Harmancı'nın "Dağlar arasında", "Spor"da Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" başlıklı karesine oy verdi.

Yılmaz, fotoğrafların çok farklı anlamları olduğunu belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

Akademisyenlerden Prof. Dr. Hakan Temiztürk de "Deprem: Umut" kategorisinde Eren Bozkurt'un "Kurtarma sevinci", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hasson'ın "Kardeşe son dokunuş", "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev", "Çevre-Yaşam"da İsa Terli'nin "Boğazın Şahitliği", "Spor"da Emin Sansar'ın "Yumruk" adlı eserlerini oyladı.

Temiztürk, Anadolu Ajansının geçmişten bu yana yurt içinde ve dışında geniş bir ağa sahip olduğunu, incelediği fotoğrafların, ajansın işini ne kadar iyi ve doğru yaptığının kanıtı olarak gördüğünü belirtti.

Araştırma görevlisi Yağmur Çolak ise "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "Adı enkaz", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne", "Haber"de Özkan Bilgin'in "Eksi de operasyon", "Çevre-Yaşam"da Tahsin Ceylan'ın "Deniz anaları", "Spor"da Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı eserlerini oyladı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademisyenleri AA'nın Yılın Fotoğrafları Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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